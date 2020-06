Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Tuchel/Leonardo, nouveaux sujets de tension !

Publié le 29 juin 2020 à 12h15 par La rédaction

Pas vraiment au beau fixe, la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo connaît quelques nouveaux points de tension ces derniers jours. Révélations.

S’ils se disent parfaitement alignés, Thomas Tuchel et Leonardo peinent de plus en plus à masquer leurs différents. Car ils sont de plus en plus nombreux, notamment sur le marché des transferts. L’illustration la plus flagrante reste la signature de Mauro Icardi, transféré définitivement au PSG grâce aux actions de Leonardo, alors que Thomas Tuchel poussait ouvertement pour Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat se termine prochainement (juin 2021) avec Arsenal. Et les sujets s’entassent, encore, sur la difficile relation entre les deux hommes.

Kouassi, Cavani…