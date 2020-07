Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision fracassante de Simeone pour Cavani ?

Publié le 1 juillet 2020 à 11h45 par A.C.

La porte de l’Atlético de Madrid semble se fermer peu à peu pour Edinson Cavani.

C’est officiel. Depuis le 30 juin minuit, Edinson Cavani n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Son contrat s’est en effet terminé et, comme évoqué par plusieurs médias ces dernières semaines, il ne terminera pas la saison avec le PSG. Quelles options se présentent à lui, maintenant ? Cet hiver, Diego Simeone a tenté de l’attirer à l’Atlético de Madrid, sans succès. Cette piste semblait pourtant persister pour Cavani, mais AS a récemment assuré que les exigences du joueur auraient refroidi les Colchoneros .

Milik plutôt que Cavani pour Simeone ?