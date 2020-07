Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une guerre avec le PSG et le Qatar ? La réponse de Mohamed Ayachi Ajroudi !

Publié le 1 juillet 2020 à 10h15 par B.C.

Alors que plusieurs spécialistes du Moyen-Orient ont récemment expliqué que l'Arabie saoudite souhaitait faire de l'ombre au Qatar, à la tête du PSG, Mohamed Ayachi Ajroudi a tenu à mettre les choses au clair concernant les ambitions du projet de rachat dont il fait partie.

Depuis l'annonce vendredi d'un projet de rachat porté par Mourad Boudjellal grâce à des fonds du Moyen-Orient, les supporters de l'OM sont partagés entre le doute et l'excitation. En effet, plusieurs zones d'ombre entourent cette opération, mais si celle-ci allait jusqu'au bout, une véritable révolution pourrait prendre place en Ligue 1. D'après plusieurs experts des pays du Golfe, l'Arabie saoudite pourrait se cacher derrière ce projet, avec comme objectif de faire de l'ombre au Qatar, propriétaire du PSG. Une véritable guerre froide pourrait donc s'installer dans le Championnat de France entre les deux pays. Néanmoins Mohamed Ayachi Ajroudi a tenu à mettre les choses au clair sur ce sujet.

« Le club n'aura pas le drapeau saoudien. Ce n'est pas aussi simple »