Mercato - OM : Mohamed Ayachi Ajroudi fait de nouvelles révélations sur son projet XXL !

Publié le 1 juillet 2020 à 9h15 par B.C. mis à jour le 1 juillet 2020 à 9h18

Annoncé comme étant l'intermédiaire au projet de rachat de l'OM présenté par Mourad Boudjellal il y a quelques jours, Mohamed Ayachi Ajroudi a tenu à mettre les choses au clair concernant son rôle dans cette histoire.

Après Mourad Boudjellal, c'est au tour de Mohamed Ayachi Ajroudi d'enchaîner les entretiens pour présenter son grand projet de rachat de l'Olympique de Marseille. L'homme d'affaires franco-tunisien a confirmé ce dimanche sur la radio Shems FM qu'il était bien impliqué dans cette opération présentée par Boudjellal dès vendredi. Depuis cette annonce, les bruits se multiplient sur l'origine des fonds venant du Moyen-Orient et sur l'avenir de l'OM. Interrogé par l' AFP ce mardi, Mohamed Ayachi Ajroudi en a dit plus sur son rôle dans ce projet.

Ajroudi en dit plus sur son projet « méditerranéen »