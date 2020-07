Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, Russie… Qui rachètera l’OM à Frank McCourt ?

Publié le 1 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce n’est désormais plus un secret, Mourad Boudjellal pilote actuellement un projet XXL pour racheter l’OM. Mais il ne serait pas le seul à avoir cette ambition. Qui s’offrira donc le club phocéen, qui appartient actuellement à Frank McCourt ?

Ces dernières semaines, le dossier de la vente de l’OM revenait souvent sur la table, sans pour autant être quelque chose de concret. En effet, au sein du clan McCourt et par l’intermédiaire de Jacques-Henri Eyraud, de nombreux démentis ont été apportés. Toutefois, aujourd’hui, la situation est différente puisque Mourad Boudjellal a livré une sortie tonitruante il y a quelques jours. L’ancien patron du RCT a publiquement révélé qu’il était porteur d’un projet colossal en lien avec des fonds du Moyen-Orient. Au total, le projet en question était annoncé à 700M€, une somme que Boudjellal n’a toutefois pas voulu confirmer. Cette fois, le rachat de l’OM est donc bien une réalité, d’autant plus que d’autres investisseurs seraient aussi intéressés.

« J’ai appris qu’un oligarque russe avait fait une offre »