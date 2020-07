Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane garderait espoir pour Camavinga !

Publié le 1 juillet 2020 à 19h00 par Th.B.

Malgré le fait que le Stade Rennais, par la voix de son directeur sportif, ait assuré qu’Eduardo Camavinga faisait partie du projet breton la saison prochaine, le Real Madrid ne baisserait pas les bras.

Révélation de cette saison, Eduardo Camavinga fait tourner les têtes de grands clubs européens. Manchester United et le PSG en pinceraient pour le milieu de terrain de 17 ans du Stade Rennais. Le10sport.com vous révélait ces derniers jours que des discussions entre le club parisien et Rennes ont eu lieu. Le PSG semble être prêt à mettre un peu plus de 30M€ pour Camavinga. Le Borussia Dortmund, le Milan AC et surtout le Real Madrid ont également des vues sur la pépite rennaise, toujours selon nos informations. Pour RMC , Florian Maurice assurait ne pas prévoir un transfert de Camavinga cet été. « Pour moi c’est clair, ce joueur-là doit faire partie du projet pour la saison à venir. On a envie de continuer avec ce joueur. Il est important pour lui qu’il puisse continuer avec le Stade Rennais. C’est un très bon garçon, un super joueur » . Les propos du directeur sportif rennais ont-ils de quoi inciter le Real Madrid à lâcher l’affaire ? Pas vraiment.

Camavinga, le gros coup de l’été du Real Madrid ?