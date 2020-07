Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce premier échec qui a du mal à passer pour Tuchel…

Publié le 1 juillet 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Visiblement très agacé que le PSG n’ait pas réussi à conserver Tanguy Kouassi cet été, Thomas Tuchel l’a d’ailleurs fait comprendre ces derniers jours en conférence de presse.

Alors que son contrat stagiaire prenait fin avec le PSG, Tanguy Kouassi (17 ans) a finalement pris une décision radicale pour son avenir, puisque le jeune défenseur français a décidé de poursuivre sa carrière loin de son club formateur. Courtisé par le Stade Rennais et le Borussia Dortmund, Kouassi a finalement opté pour une arrivée libre au Bayern Munich cet été. Et Thomas Tuchel, interrogé en conférence de presse vendredi dernier, n’avait pas caché son immense déception de ne pas avoir pu le conserver au PSG.

« Je suis triste pour Kouassi »