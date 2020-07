Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion au sommet pour l'avenir de M’Baye Niang ?

Publié le 1 juillet 2020 à 17h30 par Dan Marciano

L’OM, qui s’est renseigné sur la situation de M'Baye Niang, a prévu de rencontrer le joueur afin de discuter d’un possible transfert lors du prochain mercato. Ce mardi, le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice avait ouvert la porte à un départ.

En terminant derrière le PSG, l’OM s’est offert le droit de disputer la prochaine Ligue des champions. Pourtant sa place dans la compétition européenne a longtemps été menacée en raison des grandes difficultés financières rencontrées par le club. Toutefois, malgré un lourd déficit, l’UEFA a autorisé l’OM à disputer la C1. Le club marseillais va donc devoir se renforcer pour faire bonne figure la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com, les dirigeants marseillais ont ciblé plusieurs profils notamment au milieu de terrain à l’instar de Mickaël Cuisance ou encore de Pape Gueye. Mais ce n’est pas tout, l’OM cherche également à renforcer son secteur offensif et explore le marché afin de dénicher un élément capable d’épauler Dario Benedetto. Loïc Rémy aurait été proposé au club phocéen, mais les décideurs marseillais ont comme priorité de recruter l’attaquant du Stade Rennais M'Baye Niang.

Le Stade Rennais ouvre la porte à un départ

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 6 juin dernier, l’OM est intéressé par l’international sénégalais sous contrat avec le club breton jusqu’en 2023. Toutefois, aucune offre n’a pour l’instant été émise. Interrogé le 22 juin dernier sur la situation de son joueur, Nicolas Holveck avait indiqué que l’OM n’avait toujours pas pris contact avec le Stade Rennais : « M'Baye (Niang) était à la reprise ce matin. Nous n'avons reçu aucune offre. Pas même un coup de téléphone de l'OM » avait déclaré le président rennais. Une information confirmée ce mardi par le directeur sportif Florian Maurice : « Il faudra qu'il y ait des discussions, il est sous contrat avec le Stade Rennais et je n'ai jamais eu Jacques-Henri Eyraud au téléphone » a-t-il déclaré au micro de RMC et dans des propos rapportés par Le Phocéen . Toutefois, le dirigeant du Stade Rennais ne ferme pas la porte à un départ de M'Baye Niang cet été : « J'ai vécu ça à Lyon avec Memphis Depay. Ce sont des garçons ambitieux qui ont envie de voir ailleurs. Ce sont des choses que j'entends. Maintenant ce sont des discussions qu'on aura avec lui, que j'ai eues déjà un peu avec lui. On s'est expliqué, il faut noter que le joueur a de l'ambition (…) On va voir tranquillement comment va se passer la préparation et le mercato pour lui. » L’OM pourrait donc passer à l’action lors des prochaines semaines et selon certains médias, une rencontre entre les deux parties auraient d’ores et déjà été prévue.

Réunion prévue entre l’OM et Niang