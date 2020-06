Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud aurait fait passer un message fort à Niang !

Publié le 23 juin 2020 à 19h15 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille n'a toujours pas contacté le Stade Rennais pour M'Baye Niang, un dirigeant olympien aurait tout de même fait passer un message à l'attaquant du club breton.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas bougé auprès du Stade Rennais pour M'Baye Niang. Président du club breton, Nicolas Holveck a d'ailleurs confirmé la tendance : « M'Baye (Niang) était à la reprise ce matin. Nous n'avons reçu aucune offre. Pas même un coup de téléphone de l'OM . » En revanche, afin de manifester son intérêt, l'OM aurait bien contacté l'entourage de M'Baye Niang comme l'assure Florent Germain. Le journaliste de RMC Sport ajoute d'ailleurs que le message n'était pas très optimiste.

«On lui a tout de suite expliqué qu'à 18/20 millions d'euros, ça serait très compliqué»