Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, transfert… Le clan Gareth Bale dit tout !

Publié le 23 juin 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Gareth Bale ne semble plus faire l’unanimité au Real Madrid, et ce depuis l’été dernier et son transfert avorté au Jiangsu Suning. Néanmoins, et ce bien que sa relation avec Zinedine Zidane ne semble pas être au beau fixe, le Gallois a l’intention de rester à Madrid.

Que ce soit lors de la reprise face à Eibar, à l’occasion de la réception de Valence ou du déplacement à la Real Sociedad, Gareth Bale n’a jamais été titularisé par Zinedine Zidane qui lui a préféré Rodrygo Goes, James Rodriguez ou encore Federico Valverde qui est pourtant un milieu de terrain relayeur. De quoi en dire long sur les plans de l’entraîneur du Real Madrid avec l’international gallois qui a pourtant était un membre clé de certains sacres du Real Madrid en Ligue des champions, à l’instar de ceux de 2018 et de 2014. Zidane ne semble plus tenir Gareth Bale en haute estime, et ce malgré sa récente sortie médiatique en conférence de presse. « Nous avons toujours eu une bonne relation. Il n’y a pas eu un avant et un après Kiev. Ce que je pense de Gareth n’a pas changé. Le fait qu’il ne joue pas n’était pas lié à une mauvaise relation. La relation avec Bale est normale » . Néanmoins, à en croire les informations divulguées par Ok Diario , ce ne serait là qu’un discours de circonstance de la part de Zinedine Zidane. En effet, le coach merengue voudrait tourner la page avec Gareth Bale, joueur avec lequel le courant ne passerait plus. D’ailleurs, Zidane aurait fait savoir à son ailier qu’il serait libre de se trouver un nouveau challenge cet été. L’occasion pour l’ancien joueur de Tottenham de faire son grand retour en Premier League ?

Le challenge Premier League ?

Selon la presse espagnole, Gareth Bale pourrait relancer sa carrière en quittant le Real Madrid dans l’optique de devenir la figure de proue de Newcastle. En effet, les Magpies semblent être proches de passer sous pavillon saoudien, le PCP Capital Partners étant sur le point de racheter le club anglais. Toujours selon les indiscrétions d’ Ok Diario , une offre de 60M€ serait programmée pour Gareth Bale alors que Newcastle aurait également des vues sur James Rodriguez. Néanmoins, le rachat du club n’est toujours pas officialisé. De quoi émettre certains doutes quant à la faisabilité de cette opération. D’autant plus que d’après le clan Bale, un retour en Premier League n’est pas vraiment d’actualité en l’état actuel des choses. « Tout peut changer, comme je l’ai déjà dis je pense que ce sera (pour son avenir) le Real Madrid, mais les choses peuvent changer. Mais pour le moment, c’est le Real Madrid ». Voici le témoignage que Jonathan Barnett a tenu lors de son passage sur le plateau de The Ornstein & Chapman Podcast pour The Athletic . L’agent de Gareth Bale n’ouvre donc pas pleinement la porte à un transfert en Premier League pour son client, qui est d’après ses dires très heureux au sein de la capitale espagnole.

L’agent de Bale évoque une relation « normale » avec Zidane et une envie de rester à Madrid