Mercato - PSG : Deux pistes colossales sont confirmées pour Cavani !

Publié le 23 juin 2020 à 17h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Et deux grandes écuries étrangères sont bel et bien sur le coup pour le buteur uruguayen…

À l’instar de Thiago Silva et Thomas Meunier, Edinson Cavani arrivera bientôt au terme de son contrat avec le PSG, et le buteur uruguayen a déjà décidé de ne pas prolonger son bail dans la capitale. L’ancien joueur de Naples aura donc le choix de sa future destination cet été, et d’ailleurs ces dernières semaines, les pistes n’ont pas manqué pour Cavani, et notamment de la part des certains clubs du continent américain (Inter Miami, Boca Juniors…). Mais à ce jour, deux cadors européens tiendraient la corde pour le numéro 9 du PSG.

L’Atlético de l’Inter au coude à coude