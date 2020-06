Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Rupture totale entre Zidane et l'une de ses stars ?

Publié le 23 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale a tout de même annoncé ces dernières semaines via son agent qu’il n’avait aucunement l’intention de quitter le club merengue cet été. Une décision qui a placé Zinédine Zidane dans l’embarras mais ce dernier aurait coupé court !

« Nous avons toujours eu une bonne relation. Il n’y a pas eu un avant et un après Kiev (lieu de la dernière finale de Ligue des Champions gagnée par le Real Madrid, où Gareth Bale s’était offert un superbe retourné). Ce que je pense de Gareth n’a pas changé. Le fait qu’il ne joue pas n’était pas lié à une mauvaise relation. La relation avec Bale est normale. » avait assuré Zinédine Zidane lors de la conférence de presse d’avant-match face à Valence. Toutefois, depuis cette déclaration, Gareth Bale n’a même pas disputé une seule minute contre les Blanquinegros , ni même contre la Real Sociedad il y a quelques jours. En vérité, la relation entre l’entraîneur du Real Madrid et Bale serait tellement dégradée que Zidane se serait décidé à totalement l’écarter de ses plans...

Une relation glaciale !