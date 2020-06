Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Comment Benzema a acté son divorce avec Deschamps…

Publié le 17 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Karim Benzema n’a plus été convoqué depuis bientôt cinq ans en équipe de France, Frédéric Hermel a analysé le malaise entre le buteur du Real Madrid et Didier Deschamps.

Même s’il empile les buts et les trophées ces dernières années avec le Real Madrid, Karim Benzema n’a plus sa place en équipe de France depuis 2015. Brouillé avec Didier Deschamps, l’ancien buteur de l’OL n’avait pas hésité à expliquer juste avant l’Euro 2016 dans la presse espagnole que le sélectionneur national avait « cédé à une partie raciste de la France » pour ne pas le sélectionner. Et selon le journaliste Frédéric Hermel, interrogé sur RMC Sport , cette interview a été fatale à Benzema.

« Sans ça, il serait champion du Monde… »