Real Madrid : Sergio Ramos se félicite de la victoire contre Eibar !

Publié le 14 juin 2020 à 23h25 par La rédaction

Sergio Ramos a félicité son équipe après la victoire du Real Madrid face à Eibar (3-1). Le capitaine du Real Madrid a également donné son avis sur la nouvelle règle des cinq changements autorisés.