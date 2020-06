Foot - Real Madrid

Real Madrid : La punchline de Zidane sur Karim Benzema !

Publié le 19 juin 2020 à 21h30 par La rédaction

Double buteur lors de la victoire face à Valence (3-0) jeudi, Karim Benzema a montré aux fans du Real Madrid qu’ils pouvaient encore compter sur lui. Zinédine Zidane en a même profité pour revenir sur les critiques autour de son numéro 9.

Jeudi, le Real Madrid s’est imposé 3 buts à 0 face à Valence dans le cadre de la 29e journée de La Liga. Le club merengue peut remercier son attaquant Karim Benzema, double buteur ce soir-là. Avec 16 réalisations cette saison dans le championnat espagnol, l’attaquant français se place juste derrière Lionel Messi au classement des buteurs et essuie malgré tout quelques critiques. Zinédine Zidane est revenu sur la performance de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et en a profité pour tacler les admirateurs du Real Madrid qui ne croient plus en Benzema.

« Je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches. »