Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud serait passé à l’attaque dans ce dossier chaud !

Publié le 23 juin 2020 à 18h15 par Th.B.

Désireux de recruter Pape Gueye à l’OM cet été, Jacques-Henri Eyraud a pris les commandes de ce dossier et mettrait toutes ses chances de son côté.

Formé au Havre, Pape Gueye a effectué ses premiers pas dans le monde professionnel au sein de son club formateur en 2017. En fin de contrat au 30 juin prochain, le milieu de terrain de 21 ans ne va pas prolonger son bail avec le club normand. D’ailleurs, avec son ancien agent, Gueye s’était mis d’accord avec Watford. Une arrivée que le club londonien a déjà officialisé sur ses réseaux sociaux. Néanmoins, son nouveau représentant, le Me Pierre-Henri Bovis a assuré qu’il y avait des irrégularités et des erreurs dans le pré-contrat signé entre Watford, le clan Gueye et son ancien agent Bakary Sanogo. Le joueur ne voudrait plus évoluer chez les Hornets , un rebondissement qui aurait alerté Strasbourg, Angers, le FC Nantes ainsi que l’OM. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs le 19 juin dernier qu’un accord avait déjà été trouvé pour le club phocéen avec l’entourage de Pape Gueye. On vous dévoilait en outre que l’OM préparait son offensive auprès de Watford pour s’attacher ses services. Une tendance totalement confirmée par Manu Lonjon.

L’OM voudrait prendre la concurrence de vitesse pour Pape Gueye !