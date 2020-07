Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Ce que l’OM offre à Pape Gueye !

Publié le 1 juillet 2020 à 12h45 par La rédaction

D’accord avec l’OM depuis près de deux semaines, Pape Gueye est tout proche de s’engager dans la cité phocéenne. Voici les détails de l’opération.

Le dossier Pape Gueye se décante et l’OM est tout proche de signer sa première recrue estivale. Comme révélé par le10sport.com, le club phocéen et le milieu de terrain ont trouvé un accord depuis près de deux semaines. Selon nos informations, l’OM et Pape Gueye ont très rapidement réussi à s’entendre autour d’un contrat de 4 ans et d’un salaire de 1,5 millions d’euros par saison.

Une arrivée libre de tout contrat ?

Si l’OM envisageait de transmettre une offre à Watford, il semble que les dirigeants se dirigent vers une autre option, celle d’une signature de Pape Gueye libre de tout contrat. Le joueur a signé un pré-contrat avec Watford mais une divergence au sujet de son salaire rendrait caduque les accords avec le club anglais (un dossier qui devrait avoir des suites judiciaires). Toujours est-il que Pape Gueye, qui a passé sa visite médicale avec l’OM, arrivera libre de tout contrat et sera vraisemblablement la première recrue de l’été.