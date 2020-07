Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Arteta (Arsenal) veut Memphis Depay !

Publié le 1 juillet 2020 à 10h45 par La rédaction mis à jour le 1 juillet 2020 à 10h49

Dans la perspective des possibles départs d’Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, Mikel Arteta a les idées claires sur l’attaquant qu’il aimerait recruter cet été : le Lyonnais Memphis Depay.

L’été promet d’être chargé pour Arsenal. Avec un secteur défensif défaillant et une ligne d’attaque qui peut perdre deux éléments importants, les Gunners vont avoir du pain sur la planche. En effet, sur le plan offensif, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang ne sont pas certains de rester. Le Français sous contrat jusqu’en juin 2022 a des envies d’ailleurs et réfléchit actuellement à son avenir, après trois saisons du côté de Londres. L’Atletico de Madrid, notamment, lui ferait les yeux doux. Pour le Gabonais, la situation est simple : soit il prolonge (il n’a plus qu’un an de contrat), soit il s’en va. Courtisé par le PSG, Barcelone et l’Inter Milan, Aubameyang attend de connaître le verdict de Premier League pour prendre sa décision. Si Arsenal ne dispute pas de Coupe d’Europe, il sera difficile pour lui de rester. Dans la perspective de ces possibles départs, le coach Arteta sait parfaitement le profil qu’il souhaite recruter : Memphis Depay.

Depay regarde ailleurs

Mikel Arteta apprécie énormément le profil de Memphis Depay, tant pour ses qualités techniques que sa personnalité. Et avec un contrat qui se termine en juin 2021, le Néerlandais est en position de force pour pouvoir obtenir un bon de sortie. S’il ne prolonge pas cet été, l’OL prendra le risque de le voir partir libre dans un an. Selon nos informations, Depay regarde clairement ailleurs. Et le projet d’un retour en Angleterre pourrait avoir de quoi le séduire. Pour l’heure, aucune action n’a été entreprise. Le board d’Arsenal se concentre sur les dossiers Lacazette et Aubameyang en priorité. Si l’un d’entre eux, ou les deux, quittent le navire, Memphis Depay sera l’une des priorités de Mikel Arteta.