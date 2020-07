Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lille va toucher le pactole cet été !

Publié le 1 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Dans son effectif, le LOSC dispose de deux pépites en les personnes de Victor Osimhen et de Gabriel que deux grands noms du football européen aimeraient recruter.

Et si le LOSC effectuait une grosse vente comme pour Nicolas Pépé parti l’été dernier pour 80M€ à Arsenal ? C’est du moins la direction que semble prendre le dossier Victor Osihmen. Président du club lillois, Gérard Lopez assurait disposer d’offres du même calibre que pour l’attaquant d’Arsenal. Le Nigérian n’est pas l’unique joueur du LOSC à avoir la cote sur le marché. Le défenseur brésilien Gabriel fait également tourner la tête de grosses écuries européennes. De quoi donner une idée à deux courtisans d’Osimhen et de Gabriel.

Naples et Chelsea prêts à accueillir Osimhen et Gabriel ?