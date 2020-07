Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour la succession de Zubizarreta, c’est pas gagné !

Publié le 1 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Annoncé comme l'un des favoris pour le poste de head of football de l'Olympique de Marseille, Olivier Pickeu a toutefois démenti avoir rencontré Jacques-Henri Eyraud.

Depuis près d'un mois et demi, l'Olympique de Marseille n'a plus de directeur sportif. Andoni Zubizarreta a effectivement quitté ses fonctions le 14 mai dernier d'un commun accord, et son successeur n'a toujours pas été déniché. Jacques-Henri Eyraud a déjà dressé le portrait-robot du nouveau dirigeant qu'il souhaite attirer, à savoir un head of football qui aura un rôle élargi par rapport à celui d'Andoni Zubizarreta. Dans cette optique, le nom d'Olivier Pickeu a régulièrement circulé. Mais ce dernier dément des contacts avec le président de l'OM.

«Je n'ai pas rencontré le président Eyraud»