Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin prolongé comme Payet ? La réponse

Publié le 1 juillet 2020 à 0h15 par La rédaction

Alors que l’OM a réussi à prolonger Payet en lui baissant son salaire, il espère parvenir au même montage avec Thauvin. Possible ? Analyse.

Le quotidien sportif L’Equipe a fait le point sur la politique sportive de l’Olympique de Marseille et annonce que le club va tenter auprès de plusieurs joueurs de l’effectif la jurisprudence Payet, à savoir une prolongation d’un an en lissant le montant du contrat avec l’année supplémentaire.

Thauvin, un cas totalement différent

Florian Thauvin est le premier concerné. Libre dans un an, le joueur ne veut pas être transféré cet été pour aller au bout de son contrat l’été prochain. Si l’idée a pu aboutir avec Payet, qui approche la fin carrière, il est très peu probable qu’elle puisse convenir à Thauvin. En ayant la perspective d’être libre dans un an, Thauvin maximise ses chances de trouver un contrat XXL dans un grand club européen s’il réalise une grande saison. Dans ces conditions, prolonger d’un an n’aurait absolument aucun sens pour lui.