Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Zidane face à un échec cuisant !

Publié le 30 juin 2020 à 22h00 par D.M.

Le Real Madrid rêverait de mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, deux joyaux du football mondial. Mais la situation financière devrait contraindre le club madrilène à repousser l’offensive.

Kylian Mbappé (21 ans) et Erling Braut Haaland (19 ans). A eux deux, ils symbolisent le renouveau du football mondial et représentent l’avenir alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’approchent dangereusement de la retraite. L'international français a une nouvelle fois terminé meilleur buteur d’un championnat de France raccourci tandis qu’Haaland brille sous le maillot du Borussia Dortmund, club qu’il a rejoint lors du dernier mercato hivernal. Deux talents qui suscitent l’intérêt de plusieurs cadors européens à l’instar du Real Madrid. La presse espagnole a annoncé ces derniers mois que le club madrilène rêverait de mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Deux dossiers compliqués pour les dirigeants espagnols qui doivent en plus faire face à une situation économique délicate.

La crise du Covid-19 complique les plans du Real Madrid