Mercato - OM : Boudjellal ou pas, le sort en est jeté pour Villas-Boas…

Publié le 30 juin 2020 à 20h45 par Th.B.

Comme il l’a fait savoir lors d’interviews avec plusieurs médias depuis vendredi, Mourad Boudjellal est porteur d’une offre de rachat grâce à des investisseurs du Moyen-Orient. Cela pourrait-il changer la donne pour la prolongation d’André Villas-Boas ? Pas forcément. Explications.

Grâce à André Villas-Boas, le Champions Project initié à l’automne 2016 avec le rachat de Frank McCourt est enfin en train de se réaliser. En effet, depuis l’arrivée du propriétaire américain, l’OM va participer pour la première fois à la Ligue des champions la saison prochaine. Le président Jacques-Henri Eyraud et l’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta ne se sont donc pas trompés en relançant le technicien portugais l’été dernier alors qu’il était sans club depuis son départ du Shanghai Shenhua en 2017. Dès son premier exercice, Villas-Boas est parvenu à séduire sur le terrain et en dehors de par sa communication. Néanmoins, son contrat expire en juin 2021 et le départ « d’un commun accord » avec la direction phocéenne d’Andoni Zubizarreta à la mi-mai a failli entraîner celui de Villas-Boas qui avait lié son avenir à celui du Basque. Finalement André Villas-Boas est resté en poste, mais pour combien de temps ?

Villas-Boas se voit entraîner encore quatre ans, mais pas à l’OM !