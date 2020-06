Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : James Rodriguez, et maintenant ?

Publié le 30 juin 2020 à 21h00 par Th.B.

N’entrant clairement plus dans les plans de Zinedine Zidane, en atteste son temps de jeu au Real Madrid cette saison, James Rodriguez semble avoir tout à gagner à partir. À condition que son club le laisse aller voir ailleurs…

Depuis son retour de prêt du Bayern Munich l’été dernier, James Rodriguez ne dispose toujours pas d’un statut de titulaire régulier. Cette saison, le Colombien de 28 ans n’a été aligné dans le onze de départ de Zinedine Zidane qu’à 5 reprises pour 8 apparitions au total en Liga. Peu, très peu pour un joueur qui était parvenu à se relancer lors de son prêt de deux saisons au Bayern Munich de 2017 à 2019. Pour Gol Caracol , le milieu offensif du Real Madrid laissait entendre qu’il était prêt à aller voir ailleurs s’il n’avait plus sa place dans les plans de Zinedine Zidane. « Si je veux rester au Real Madrid ? On ne sait pas ce qu'il se passera à l'avenir, mais s'ils me donnent le choix, je choisirais un club où je pourrais montrer ce que je sais faire ». Un message clair envoyé à sa direction, mais surtout à Zinedine Zidane, entraîneur de l’équipe merengue qui n’a pas laissé ce témoignage sans réponse.

Il est temps de partir pour James