Mercato - PSG : Quel successeur pour Thiago Silva ? 

Publié le 30 juin 2020

Capitaine et membre indéboulonnable du PSG, Thiago Silva vit ses derniers instants au sein du club de la capitale. Une fois la saison terminée, le Brésilien partira. Mais qui va pouvoir le remplacer ?

« Thiago Silva reste un joueur clé pour nous et reste important dans le vestiaire. Nous avons une grande relation de confiance, il est super fiable et pro. C'est un vrai capitaine. Je suis très content qu'il reste (… ) Depuis le premier jour, c'est un plaisir de l'entrainer. Ça ne va pas changer, j'en suis convaincu. Il est pro, il reste notre capitaine jusqu'à la fin. Ce sont des grandes décisions dans un club » . Lors d’un point presse, Thomas Tuchel a livré ce chaleureux message à Thiago Silva le 26 juin dernier. Contrairement à Thomas Meunier qui s’est déjà officiellement engagé en faveur du Borussia Dortmund et à Edinson Cavani dont l’identité de son futur club n’est pas encore connue, Thiago Silva a choisi d’aller au bout de la saison du PSG grâce à une mini prolongation de deux mois. Ainsi, le capitaine du club de la capitale qui soufflera sa 36ème bougie en septembre prochain va pouvoir disputer son ultime parcours de Ligue des champions avec le PSG jusqu’au terme de l’aventure. Après, il sera temps de dire adieu à O Monstro . Cependant, au vu de la conjoncture économique actuelle et des répercussions du Covid-19 dans les finances des clubs, Leonardo va devoir la jouer fine pour dénicher le successeur de Thiago Silva. D’autant plus que les défenseurs du calibre du Brésilien ne court pas les rues…

Des pistes, mais pas d’ouvertures…

Après le PSG, Thiago Silva aurait de fortes chances de s’engager en faveur d’Everton, où il retrouverait Carlo Ancelotti qui l’a déjà contacté comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais après Thiago Silva, quel joueur pourrait remplacer le Brésilien au sein de la charnière centrale parisienne. Avec le départ de Tanguy Kouassi pour le Bayern Munich, des discussions avec le club bavarois ont eu lieu pour Lucas Hernandez. Néanmoins, toujours selon nos informations, le champion du monde tricolore ne semble plus très emballé par l’idée de rejoindre le PSG, après avoir eu une conversation avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. David Alaba dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 avec le Bayern, mais d’après la presse allemande, la direction munichoise prévoirait de prolonger son bail. Jerome Boateng, qui se trouve dans la même situation contractuelle qu’Alaba ne voudrait plus quitter la Bavière où il revit depuis la nomination d’Hans-Dieter Flick en novembre dernier. Milan Skriniar et Kalidou Koulibaly sont deux grosses pistes activées par Leonardo, mais le coût de ces opérations pourraient atteindre la barre des 100M€, alors que le directeur sportif du PSG aimerait renforcer d’autres secteurs de jeu malgré des restrictions budgétaires. En ce qui concerne l’option Alessio Romagnoli du Milan AC, le club rossoneri n’aurait nullement l’intention de céder l’Italien à l’intersaison. Leonardo semble dos au mur dans cette opération. Reste à savoir quelle décision il prendra désormais.