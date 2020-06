Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva, Kouassi, Kurzawa… Tuchel n’a esquivé aucun dossier !

Publié le 26 juin 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Thomas Tuchel a bien évidemment été interrogé sur les dossiers chauds du mercato estival au PSG. Et le technicien allemand, sans langue de bois, a livré son point de vue et ses impressions sur l’actualité brûlante du club de la capitale. Petit tour d’horizon.

Alors que l’ensemble des joueurs et du staff du PSG ont repris le chemin de l’entraînement cette saison après une longue période d’arrêt liée à la crise sanitaire du Covid-19 , Thomas Tuchel a fait un point presse ce vendredi après-midi. L’entraîneur allemand du club de la capitale n’a pas manqué d’évoquer les différents dossiers en cours pour le mercato estival du PSG, entre les départs déjà actés et les prolongations de contrat.

Kouassi, son éternel regret…

Premier sujet, et pas le moins sensible : le départ de Tanguy Kouassi, libre, qui préfère s’engager au Bayern Munich plutôt que de signer son premier contrat professionnel avec le PSG : « Je regrette toujours si on perd des joueurs. J’aime beaucoup travailler avec les jeunes. Je suis triste et déçu, mais pas personnellement, comme un entraîneur (…) J’aime beaucoup Tanguy, ce n’est pas un secret. Il a joué contre Dortmund, le match le plus important. Il avait un grand futur au PSG, mais pour moi ce n’était pas le moment de partir. On a confiance en lui et c’était possible de jouer au milieu, en défens. C’était un joueur clé à seulement 17 ans. Je suis triste mais c’est comme ça », a indiqué Tuchel, qui avait pourtant accordé un temps de jeu assez intéressant ces derniers mois en équipe première à Kouassi.

Tuchel compte toujours sur Thiago Silva…

De son côté, Thiago Silva devrait signer une « mini prolongation » de contrat avec le PSG, jusqu’en août prochain, afin de disputer les phases finales de la Ligue des Champions organisées à Lisbonne. Et Tuchel semble ravi de cette nouvelle, qui n’a pas encore été officialisée : « Thiago Silva reste un joueur clé pour nous et reste important dans le vestiaire. Nous avons une grande relation de confiance, il est super fiable et pro. C'est un vrai capitaine. Je suis très content qu'il reste (… ) Depuis le premier jour, c'est un plaisir de l'entrainer. Ça ne va pas changer, j'en suis convaincu. Il est pro, il reste notre capitaine jusqu'à la fin. Ce sont des grandes décisions dans un club ».

… et sur Kurzawa !