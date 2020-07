Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un bras de fer entre Bale et Zidane ?

Publié le 1 juillet 2020 à 17h00 par D.M.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Gareth Bale serait déterminé à rester au Real Madrid. Mais le club madrilène ne compterait plus sur lui et sa relation avec Zinédine Zidane serait compliquée.

Ce dimanche, le Real Madrid affrontait l’Espanyol Barcelone (victoire 1-0) à l’occasion de la 32 ème journée de Liga. Et une fois n’est pas coutume, Gareth Bale est resté sur le banc des remplaçants durant l’intégralité du match. Arrivé à la Casa Blanca contre un chèque de 101M€, l’attaquant gallois ne parvient pas à enchaîner cette saison. En effet, Gareth Bale ne fait plus partie des premiers choix de Zinédine Zidane. Aussi, le joueur de 30 ans a rencontré au cours de cette année de multiples pépins physiques qui ont aggravé un peu plus sa situation. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international gallois dispose d’un salaire conséquent (environ 15M€) et un départ pourrait permettre au Real Madrid d’économiser de l’argent. De nombreux clubs de Premier League à l’instar de Newcastle se seraient positionnés. Toutefois, Gareth Bale verrait son avenir s’écrire en Espagne la saison prochaine.

Une relation tendue avec Zidane