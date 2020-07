Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste déjà compromise pour Cavani ?

Publié le 1 juillet 2020 à 15h15 par A.C.

L’AS Roma s’intéresserait à Edinson Cavani, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain a touché à son terme.

C’est désormais fini entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur du club de la capitale a choisi de quitter le PSG au terme de son contrat, le 30 juin dernier et n’a donc même pas prolongé pour terminer la saison, comme ont pu le faire Thiago Silva et Éric Maxim Choupo-Moting. L’Uruguayen semblait se diriger vers l’Atlético de Madrid, mais AS assure que Diego Simeone aurait d’autres priorités pour renforcer son attaque. Ainsi, c’est la piste menant Cavani à l’AS Roma qui a pris de l’ampleur ces dernières heures...

La Roma a les mains liées pour Cavani