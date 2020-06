Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot assuré pour Cavani la saison prochaine ?

Publié le 1 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani va donc pouvoir rejoindre la destination de son choix librement cet été. Et l’AS Rome semble avancer des arguments très convaincants…

Ce n’est plus un secret pour personne, Edinson Cavani n’appartient officiellement plus au PSG puisque son contrat arrivait à expiration fin juin. Le buteur uruguayen, désormais barré par le recrutement définitif de Mauro Icardi, va donc pouvoir rejoindre la destination de son choix durant le mercato estival. Ciblé par l’Atlético de Madrid et l’Inter, l’ex-numéro 9 du PSG pourrait finalement atterrir dans une autre écurie…

L’AS Rome propose un gros salaire à Cavani

Comme l’a révélé AS mardi, l’AS Rome serait passée à l’action pour Edinson Cavani en lui proposant un contrat de trois ans avec, à la clé, le plus gros salaire de l’effectif. Et si un autre club voulait désormais surclasser cette offre, il lui faudrait donc formuler une offre encore supérieure à celle de l’AS Rome, ce qui garantir quoiqu’il en soit à Cavani de toucher le jackpot la saison prochaine.