Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se referme pour Cavani !

Publié le 30 juin 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors qu’Edinson Cavani s’apprête à quitter le PSG où il arrive en fin de contrat, ce ne sera pas pour rejoindre l’Atlético Madrid. Explications.

Après sept saisons passées sous les couleurs du PSG, Edinson Cavani va quitter la capitale. En fin de contrat ce mardi avec le club, il ne sera pas prolongé comme l’avait annoncé Leonardo il y a quelques jours. L’attaquant uruguayen, dont la situation semblait déjà actée depuis un bon moment, intéresserait plusieurs clubs comme l’Inter Milan, la Roma ou encore l’Atlético de Madrid. Concernant les Colchoneros, la piste Cavani n’est pas une nouveauté puisque le Matador avait déjà été approché l’hiver dernier sans succès. À nouveau courtisé par le club madrilène, Cavani pourrait échapper une fois de plus aux Colchoneros.

Cavani sur les tablettes de la Roma