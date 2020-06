Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or préparent du lourd pour leur retour en L1 !

Publié le 30 juin 2020 à 10h30 par A.M.

De retour en Ligue 1, le Racing Club de Lens ne compte pas y faire de la figuration et se montre déjà très actif sur le marché.

« On en cherche quatre pour renforcer chaque ligne : un défenseur central, un milieu défensif à profil relayeur, un milieu plus créatif et un attaquant au profil complet . » Franck Haise l’a récemment annoncé, il veut plusieurs renforts pour son effectif cet été. Il faut dire qu’avec son accession en Ligue 1, le RC Lens n’a absolument pas l’intention de faire de la figuration, et encore moins de faire l’ascenseur. Dans cette optique, plusieurs pistes ont été activées et le moins que l’on puisse dire c’est que les Sang-et-Or sont ambitieux sur le marché.

Lens sera ambitieux cet été

Pour commencer, le RC Lens a annoncé le transfert définitif de Corentin Jean et a obtenu le prêt avec option d'achat du gardien de but vénézuélien Wuilker Farinez (22 ans). Mais ce n’est pas tout puisque le grande priorité des Sang-et-Or se nomme Gaël Kakuta. Pour le moment, Amiens se montre encore gourmand, réclamant 5M€ alors que Lens offre jusque-là 2,8M€. Mais compte tenu de la volonté du joueur de retourner au sein de son club formateur et de la relégation du club picard, un terrain d’entente pourrait être trouvé rapidement. Les Lensois cherchent également un avant-centre athlétique et alors que la piste menant à Adrien Grbic se complique compte tenu de la concurrence et des exigences de Clermont qui réclame près de 10M€, c’est bien Enzo Crivelli qui pourrait débarquer. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Basaksehir, l'ancien attaquant de Bastia sort d’une très belle saison avec 10 buts et pourrait être lâché contre une somme avoisinant les 2,7M€ versés par le club turc à Caen il y a un an. De son côté, Crivelli serait prêt à faire de gros efforts financiers pour rejoindre Lens. Enfin, en plus de vouloir se renforcer, le RCL souhaite conserver ses meilleurs éléments. C’est la raison pour laquelle, comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, Massadio Haïdara (27 ans) devrait prochainement prolonger son bail. Autrement dit, l’été s’annonce chaud à Lens.