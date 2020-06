Foot - Mercato - RC Lens

EXCLU - Mercato - RC Lens : Haïdara proche d'une prolongation !

Publié le 28 juin 2020 à 12h31 par Alexis Bernard mis à jour le 28 juin 2020 à 12h32

Auteur d'une très belle saison en Ligue 2, Massadio Haïdara devrait prolonger son contrat au RC Lens qui court actuellement jusqu'en juin 2021. Selon nos informations, les deux parties sont proches d'un accord.

Bien décidé à marquer le coup pour son retour en Ligue 1, le Racing Club de Lens est déjà très actif sur le marché des transferts. Toutefois, les Sang-et-Or souhaitent également conserver leurs meilleurs éléments. Ainsi, selon nos informations, Massadio Haïdara (27 ans) va prolonger son contrat à Lens. Auteur d'une belle saison en Ligue 2, le latéral gauche voit son contrat arriver à échéance dans un an, et la direction lensoise a donc décidé de prendre les devants afin de ne prendre aucun risque dans ce dossier. Les deux parties sont proches d'un accord, par conséquent, sauf improbable retournement de situation, Massadio Haïdara signera prochainement en nouveau bail et occupera toujours le flanc gauche de la défense du RC Lens, mais cette fois-ci en Ligue 1.