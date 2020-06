Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or annoncent du lourd pour cet été !

Publié le 28 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Très ambitieux pour son retour dans l'élite, le Racing Club de Lens a fixé son souhait en matière de recrutement pour cet été.

De retour en Ligue 1, le Racing Club de Lens n'a pas l'intention de faire de la figuration en encore moins de faire l'ascenseur. Dans cette optique, les Sang-et-Or ont d'ores et déjà officialisé le transfert définitif de Corentin Jean et le prêt avec option d'achat du gardien de but vénézuélien Wuilker Farinez (22 ans). Toutefois, le club nordiste ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ainsi que les noms de Gaël Kakuta ou encore Enzo Crivelli reviennent avec insistance. Franck Haise, l’entraîneur du RCL annonce d'ailleurs la couleur pour son mercato.

Lens veut encore quatre recrues !