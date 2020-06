Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le nouveau Milinkovic-Savic !

Publié le 27 juin 2020 à 22h15 par H.G. mis à jour le 27 juin 2020 à 22h16

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG aurait coché le nom de Dominik Szoboszlai, dont le profil est similaire à celui de sa grande priorité Sergej Milinkovic-Savic. Et Leonardo saurait d’ores et déjà à quel prix il pourrait réussir à obtenir le milieu hongrois de 19 ans.

Cette année encore, Leonardo a fait du milieu du PSG l’un de ses secteurs à renforcer en priorité au cours de la prochaine session estivale des transferts. Dans cette perspective, il a érigé Sergej Milinkovic-Savic comme sa priorité absolue comme le10sport.com vous l’a révélé, pour lequel une offre de 60M€ a déjà été transmise à la Lazio. Si l’écurie italienne a repoussé cette première approche, rien n'est encore perdu pour autant et Paris devrait y voir plus clair avec l’international serbe une fois la saison 2019/2020 de Serie A achevée le 2 août prochain. Parallèlement, le directeur sportif du PSG travaille sur d’autres pistes dont l’une d’elles le mènerait à Dominik Szoboszlai, un milieu âgé de 19 ans évoluant du côté du Red Bull Salzbourg. Et à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Alpes, Leonardo serait déjà fixé au sujet du prix de l’international hongrois.

Une clause libératoire à 24M€ pour Dominik Szoboszlai ?