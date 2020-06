Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola sait déjà à quoi s’en tenir pour le Real Madrid !

Publié le 30 juin 2020 à 14h30 par T.M.

Ayant vu Keylor Navas débarquer au PSG l’été dernier, Alphonse Areola a lui fait le chemin inverse en étant prêté au Real Madrid. Une aventure qui toucherait toutefois à la fin pour le champion du monde.

Dans un monde normal, le prêt d’Alphonse Areola au Real Madrid aurait dû se terminer ce mardi 30 juin. Oui mais voilà, ces derniers mois, le coronavirus a changé le visage du monde et cela a eu un énorme impact sur le sport. Ainsi, si en France la saison a été stoppée, dans d’autres pays, le championnat a repris, décalant alors la fin de cet exercice et il en est de même avec la Ligue des Champions, qui se terminer en août. De quoi poser des questions sur les joueurs prêtés, dont les contrats se terminaient ce 30 juin. Finalement, les clubs ont eu la possibilité de pouvoir étendre ces cessions en accord avec le club prêteur. Et pour le Real Madrid, un terrain d’entente a bien été trouvé avec le PSG pour Areola comme l’explique As . Ainsi, le Français continuera au sein de la Casa Blanca jusqu’à la fin de la saison. Et visiblement, il n’est pas question qu’il reste plus longtemps.

Alphonse Areola va bien revenir au PSG…

Pour Alphonse Areola, il n’y aura donc pas de saison supplémentaire au Real Madrid. En effet, selon le média ibérique, les Merengue n’envisagent pas de conserver l’international français, qui va donc faire son retour au PSG dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de la doublure de Thibaut Courtois au sien de l’effectif de Zinedine Zidane à l’avenir, tout serait prévu. Ce rôle reviendra ainsi à Andriy Lunin, actuellement prêté à Oviedo. A 21 ans, l’Ukrainien a donc gagné la confiance des dirigeants merengue, le considérant comme l’avenir. Mais surtout, conserver Areola aurait coûté plus cher à Florentino Pérez. En effet, le gardien du PSG a un plus gros salaire et il aurait également fallu négocier un transfert avec Leonardo. N’ayant pas besoin de cela, le Real Madrid va donc faire confiance à Lunin.

… mais avec quel rôle ?

D’ici quelques semaines, Alphonse Areola va donc revenir au PSG. Mais la question de l’avenir de l’international français va rapidement se poser, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2023. Leonardo cherche actuellement une doublure à Keylor Navas. Toutefois, Areola va-t-il accepter d’être numéro 2 ? L’été dernier, le portier de 27 ans avait préféré partir plutôt que de rester dans l’ombre du Costaricien. De plus, avec l’Euro qui se disputera à l'été 2021, le champion du monde va devoir jouer s’il veut figurer dans la liste de Didier Deschamps. Pour Alphonse Areola, le retour au PSG pourrait donc être bref, lui qui pourrait donc refaire ses valises cet été et cette fois, cela pourrait bien être définitivement.