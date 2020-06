Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Arsenal débarque pour Thiago Silva !

Publié le 30 juin 2020 à 13h15 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva intéresse plusieurs clubs anglais. Après Everton, c’est au tour d’Arsenal de songer au défenseur brésilien.

Le PSG est en train de finaliser les discussions avec Thiago Silva pour lui permettre d’aller au bout de l’aventure européenne et les derniers matchs de Ligue des Champions, qui auront lieu en août. Mais l’histoire entre Paris et son Brésilien ne devrait pas se poursuivre au-delà de ce bel été. En fin de contrat, O Monstro va partir, libre. Et comme révélé par le10sport.com, des clubs anglais sont déjà sur le coup. A commencer par Everton, coaché par son ancien entraîneur, Carlo Ancelotti. Une piste chaude pour un Thiago Silva tenté par une aventure anglaise.

Arsenal aussi est là

Toujours en Premier League, un autre club vient d’arriver dans le dossier… Selon nos informations, il s’agit d’Arsenal. En quête d’un nouveau défenseur central, pour pallier les nombreuses carences des Gunners dans ce secteur, Mikel Arteta aurait pris contact avec Thiago Silva. Des échanges facilités par un homme : David Luiz. Ancien coéquipier de Thiago Silva au PSG, il aurait servi d’intermédiaire et pousserait pour une arrivée de son compatriote à Londres.