Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux énormes échecs se dessinent pour le Barça cet été...

Publié le 30 juin 2020 à 12h00 par A.M.

En difficulté financière, le FC Barcelone se retrouve en position délicate pour se renforcer cet été. A tel point que les deux objectifs prioritaires du clubs se compliquent.

L'été du FC Barcelone s'annonce très chaud. Alors que l'avenir de Quique Setién est remis en cause ces derniers jours, le recrutement peine à prendre forme. La crise du Covid-19 a durement impacté les finances du club catalan qui se retrouve contraint de trouver des solutions sur le marché. C'est ainsi qu'Arthur Melo a rejoint la Juventus pour 72M€ ainsi que 10M€ supplémentaires de bonus, tandis que Miralem Pjanic fait le chemin inverse. Malgré tout, le Barça souhaite se renforcer dans le secteur offensif afin d'anticiper l'avenir pour remplacer Luis Suarez, mais également pour compenser les déceptions que sont Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Mais là encore, cela s'annonce compliqué.

Le Barça en difficulté pour Lautaro Martinez et Neymar