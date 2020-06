Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révolution qui se confirme dans l’ère QSI !

Publié le 1 juillet 2020 à 0h45 par A.M.

Leonardo a récemment tranché dans le vif en choisissant de ne pas prolonger les contrats de Thiago Silva et Edinson Cavani. Une page se tourne dans l'ère QSI.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait ». C'est une petite bombe que Leonardo a lâchée le 13 juin dernier dans les colonnes du JDD . Le directeur sportif du PSG a effectivement confirmé qu'il ne conserverait pas Thiago Silva et Edinson Cavani dont les contrats prennent fin le 30 juin. Deux icônes du projet QSI quittent donc le club.

Cavani et Thiago Silva s'en vont, une page se tourne