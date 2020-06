Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Edinson Cavani s’écrirait à…

Publié le 30 juin 2020 à 16h30 par T.M.

Ce mardi 30 juin, le contrat d’Edinson Cavani avec le PSG expire. Et alors que l’Uruguayen ne sera pas prolongé, pas même pour la fin de la saison, la question est de savoir quel sera son prochain club. Un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines désormais, mais on y verrait un peu plus clair…

Un chapitre est sur le point de se tourner au PSG ! En effet, meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, Edinson Cavani voit son aventure parisienne toucher à sa fin. Après 7 ans à faire lever le Parc des Princes, le Matador doit désormais se trouver un nouveau challenge. Ce mardi. 30 juin, le contrat de l’Uruguayen avec le club de la capitale expire, et comme l’avait révélé Leonardo, Cavani ne sera pas prolongé, et il ne le sera d’ailleurs également pas pour la fin de la saison. On ne reverra donc pas l’ancien de Naples sous les couleurs du PSG et le feuilleton concerne désormais l’identité de sa destination. Depuis plusieurs semaines, les prétendants se pressent pour récupérer Edinson Cavani, qui a l’embarras du choix. Malgré ses 33 ans, le futur ex-joueur parisien a montré qu’il pouvait encore amener au plus haut niveau. Mais qui en tirera profit ?

Nouvel échec pour l’Atlético de Madrid ?

Quand on évoque l’avenir d’Edinson Cavani, l’Atlético de Madrid n’est pas loin. Dans la capitale espagnole, Diego Simeone est un grand fan du Matador et il souhaitait déjà le recruter l’hiver dernier. Toutefois, n’ayant pas réussi à trouver d’accord, les routes des Colchoneros et de l’Uruguayen ne se sont pas croisées. Et cela ne devrait toujours pas être le cas cet été. Alors que l’Atlético aurait pu enfin réussir à attirer Cavani à l’occasion de cette intersaison, As annonce ce mardi que cette piste aurait tout simplement été abandonnée. Considérablement refroidie par les demandes salariales du natif de Salto, la direction madrilène serait donc passée à autre chose. Et alors que plusieurs fans attendaient de voir l’association Cavani-Simeone, cela ne devrait donc jamais voir le jour.

Direction l’Italie !

Et à défaut de rejoindre l’Espagne, Edinson Cavani devrait plutôt faire son retour en Italie, lui qui a déjà porté les couleurs de Palerme et Naples. Ainsi, selon le média espagnol, de l’autre côté des Alpes, deux clubs se disputeraient actuellement les services de l’Uruguayen : l’Inter Milan et l’AS Rome. Depuis plusieurs semaines désormais, les Nerazzurri font une cour assidue à Cavani, lui qui pourrait notamment venir remplacer Lautaro Martinez. Mais dernièrement, le club de la Louve aurait fait irruption dans ce dossier et les Romains semblent être déterminés. En effet, un contrat de 3 ans et le plus gros salaire de l’effectif attendrait le Matador. A lui de trancher désormais…