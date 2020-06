Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi vers la prise de contrôle ?

Publié le 1 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Engagé depuis plusieurs mois dans une lutte de pouvoir avec le président Bartomeu, Lionel Messi pourrait avoir pris l’avantage pour le contrôle de la politique sportive du Barça. Analyse.

Depuis plusieurs mois, Lionel Messi est entré dans une lutte de pouvoir avec l’actuel président du Barça, Josep Maria Bartomeu, n’hésitant pas à mettre la prolongation de son contrat dans la balance. Tout paraît démontré aujourd’hui que la star argentine a obtenu gain de cause. Déjà, un accord est annoncé proche pour sa prolongation. De plus, les derniers échos des médias catalans annoncent que le sort de Quique Setien serait scellé.

Xavi en approche sur le banc ?