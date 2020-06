Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le profil parfait pour Leonardo serait...

Publié le 1 juillet 2020 à 0h00 par A.C.

Leonardo est à la recherche d’un milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain et, s’il rêve de Sergej Milinkovic-Savic, il pourrait trouver son bonheur ailleurs...

Le prochain gros coup de Leonardo, ça sera au milieu de terrain. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite en effet à tout prix renforcer ce secteur de jeu et a déjà activé plusieurs pistes. C’est le cas avec Sergej Milinkovic-Savic, selon nos informations. Ce dossier n’est toutefois pas des plus simples. Au sein du club laziale, personne ne veut se séparer de Milinkovic-Savic. Le 29 mai dernier nous vous révélions que le PSG a formulé une offre de 60M€, mais le président Claudio Lotito réclame pas moins de 85M€. Tuttosport va même plus loin, en assurant qu’il souhaiterait désormais plus de 100M€, pour laisser filer son crack...

Pellegrini, le coup parfait