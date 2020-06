Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce chantier colossal qui se complique pour Leonardo...

Publié le 30 juin 2020 à 16h45 par A.M.

Très ambitieux pour cet été, Leonardo compte notamment réaliser une large revue d’effectif au milieu de terrain. Mais ce chantier se complique.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo a établi une short-list assez claire pour renforcer son milieu de terrain. Ainsi, la grande priorité se nomme Sergej Milinkovic-Savic pour lequel le PSG a déjà dégainé une première offre de 60M€, refusée par la Lazio Rome . Face à la complexité de ce dossier, Leonardo garde le contact pour Lorenzo Pellegrini. Le milieu de terrain de l’AS Roma possède l’avantage d’avoir une clause libératoire fixée à 30M€ et payable en deux fois, ce qui en fait une piste bien plus accessible. Enfin, du côté de Doha, c’est la piste menant à Ismaël Bennacer qui séduit, mais là aussi, cela s’annonce compliqué.

La quête d’un milieu s’annonce délicate