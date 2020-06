Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa va faire le bonheur de Leonardo !

Publié le 30 juin 2020 à 18h45 par Th.B.

Bien qu'une prolongation de contrat ne semblait pas être dans les plans initiaux de Leonardo, Layvin Kurzawa a signé un nouveau bail de quatre ans. Grâce à cette économie d'une recrue au poste de latéral gauche, le PSG aura tout le loisir de mener à bien d'autres opérations bien plus prioritaires.

Layvin Kurzawa est la bonne surprise de cette fin de saison. Sous contrat jusqu’à ce mardi 30 juin, il a prolongé son bail pour finir la saison avec le club de la capitale et a même rallongé son aventure pour quatre années. Ces derniers temps, France Football avait lâché une bombe en évoquant une prolongation de bail de Layvin Kurzawa alors qu’il était annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. Le10sport.com vous avait même dévoilé en avril dernier qu’aucune offre de contrat n’avait été proposée par la direction du PSG au clan Kurzawa. Les restrictions budgétaires dues au Covid-19 sont passées par là et un nouveau contrat pour Kurzawa coûtait forcément moins cher qu’un transfert d’une doublure à Juan Bernat. Grâce à cette prolongation, Kurzawa gagnera 3M€ par an lors des quatre prochaines années qu’il passera à Paris. Et cet accord va permettre à Leonardo de bouger ses pions dans d’autres dossiers chauds.

Une prolongation de Kurzawa pour mieux se concentrer sur d’autres dossiers

Avec le départ d’Edinson Cavani et celui d’Éric Maxim Choupo-Moting, tous les deux en fin de contrat, Leonardo a trouvé un accord avec l’Inter pour le transfert définitif de Mauro Icardi. Néanmoins, et comme le10sport.com vous en a parlé, une autre recrue offensive serait escomptée par Leonardo. De plus, un voire deux renforts au milieu de terrain sont au programme, sans oublier les successions de Thomas Meunier et de Thiago Silva qui ne figureront plus dans l’effectif la saison prochaine. Le directeur sportif du PSG a de multiples dossiers ouverts, et l’économie d’un nouveau latéral gauche semble être plus que jamais la bienvenue pour le PSG lors de ce mercato qui s’annonce charnière pour la suite du projet QSI.