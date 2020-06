Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic s'enflamme pour son transfert au Barça !

Publié le 30 juin 2020 à 16h00 par La rédaction

Après avoir signé son nouveau contrat avec le FC Barcelone, Miralem Pjanic (30 ans) a exprimé sa joie et sa fierté de signer au Barça.

C’était l'un des gros dossiers du mercato estival. Miralem Pjanic (30 ans) quittera la Juventus et rejoindra le FC Barcelone à la fin de la saison. Le milieu de terrain bosnien a signé en Catalogne pour les quatre prochaines saisons. Le Barça a déboursé environ 65M€, bonus compris, pour s’attacher les services de l’ancien joueur de l’OL. Dans le même temps, les dirigeants barcelonais ont vendu Arthur Melo au club de la Vielle Dame pour un montant d’environ 82M€, bonus compris. Alors que le milieu brésilien a longtemps hésité à rejoindre l’Italie, Miralem Pjanic lui, est « fier » de rejoindre le FC Barcelone.

« Un rêve est devenu réalité »