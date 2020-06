Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce fracassante sur les 700M€ du projet de Boudjellal !

Publié le 30 juin 2020 à 15h30 par T.M.

Mourad Boudjellal l’a donc révélé au grand jour, il pilote actuellement un projet XXL pour racheter l’OM. Il faut dire que les sommes évoquées ont de quoi faire tourner les têtes. Et alors qu’une opération globale à 700M€ était annoncée, on pourrait finalement en être loin. Explications.

Une nouvelle ère se prépare-t-elle du côté de l’OM ? Alors que Frank McCourt est à la tête du club phocéen depuis 2016, depuis plusieurs semaines, il est question d’un rachat. Et ces derniers jours, cela a pris une ampleur bien plus grande avec la sortie fracassante de Mourad Boudjellal. Souhaitant débarquer dans le monde du football, l’ancien patron du RCT a annoncé qu’il représentait un projet pharaonique, en lien avec des investisseurs du Moyen-Orient, pour racheter l’OM. De quoi faire rêver du côté de la Canebière, d’autant plus que les sommes évoquées impressionnent. Ainsi, il a notamment été question d’une opération globale à 700M€. Alors 300M€ seraient censés revenir à McCourt, 200M€ serviraient pour éponger, tandis que les 200M€ qui restent concernerait le budget transferts. Forcément, de telles impressionnent, mais font aussi s’interroger certains…

« On est sur des sommes très modestes »

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi est derrière ce projet piloté par Mourad Boudjellal pour racheter l’OM, de nombreux doutes ont été émis sur l’homme d’affaires tunisien. Des interrogations également partagées par Romain Molina. Ainsi, à l’occasion d’une vidéo Youtube , le journaliste a notamment remis en question le montant annoncé des 700M€, expliquant alors : « Des garanties ont été demandées, des sommes annoncées. Mais attention, avec lui on n’est pas sur du 700M€, on en est très loin. On est sur des sommes très modestes. L’OM utilise aussi la presse, McCourt aimerait vendre mais pas à n’importe quel prix. Il veut vendre au plus haut. (…) Tout le monde espère que l’OM va être pris à la gorge pour attendre et faire baisser les prix. Aujourd’hui on fait rêver les gens, on utilise le Moyen-Orient car ça évoque l’argent, mais c’est un leurre, un mirage. Car souvent les investissements du Moyen-Orient n’arrivent jamais. C’est toujours des promesses ».

« Je n’ai jamais parlé de ces chiffres »