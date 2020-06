Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, dirigeants… Le projet d’Ajroubi déjà bien avancé !

Publié le 30 juin 2020 à 11h30 par T.M.

Ce n’est donc désormais plus un secret, Mourad Boudjellal pilote actuellement un projet XXL pour racheter l’OM. Et si cela est encore loin d’être acté, en coulisses, le moindre détail de ce projet serait déjà réglé. Explications.

Alors que du côté de l’OM on assure que le club n’est pas vendre, il y a pourtant des candidats intéressés au rachat. Et depuis quelques jours, tout le monde n’a d’yeux que pour le projet révélé au grand jour par Mourad Boudjellal. Ancien patron du RCT, il pilote désormais le projet pharaonique de Mohamed Ayachi Ajroudi, financé par des fonds en provenance du Moyen-Orient. « Nous sommes en cours de discussion, c’est une offre sérieuse. L’objectif est un grand projet culturel méditerranéen y compris dans le sport », confiait d’ailleurs dernièrement l’homme d’affaires franco-tunisien au sujet de possible rachat de l’OM. La question est désormais de savoir si cela se fera réellement et quand… Selon les informations du Figaro , ces investisseurs intéressés par le club phocéen espéreraient un dénouement pour fin août, ou sinon avant la fin de l’année. Et en attendant que ce rachat devienne possiblement une réalité, ce projet incarné par Boudjellal prend forme en coulisses…

Boudjellal président, sa direction déjà connue !

A quoi pourrait ressembler l’OM version Mourad Boudjellal ? Visiblement, les contours de ce projet seraient déjà très clairs. Pour Le Figaro , un proche de ce dossier assure : « Mourad Boudjellal coche toutes les cases pour en être président ». L’ancien patron du RCT devrait donc être en première ligne, et pour l’épauler, tout serait prévu. « L’équipe dirigeante est déjà choisie. Nous savons quels hommes mettre en place », ajoute cette source. Ce mardi, la tendance est d’ailleurs la même dans les colonnes de La Provence . « L’équipe est déjà choisie, notamment en ce qui concerne le sportif et son encadrement. La politique sportive est également définie. Il y a une vraie réflexion », assure ainsi une source pour le quotidien régional. Cela semble donc très clair concernant ce projet de rachat de l’OM. Reste maintenant à attendre que Frank McCourt accepte de lâcher le club phocéen.

Ajroubi, le « boss »