Mercato - OM : Al Walid Bin Talal impliqué dans le rachat de l'OM ? La réponse de Boudjellal !

Publié le 30 juin 2020 à 10h15 par D.M.

En mai dernier, TMW évoquait un intérêt d'Al Walid Bin Talal pour l'OM. Ce lundi, Mourad Boudjellal a nié toute implication du prince saoudien dans son projet de rachat de l'OM

Les rumeurs sur une possible vente de l’OM ont fait surface il y a déjà plusieurs mois. En mai dernier, TMW annonçait que le prince Al Walid Bin Talal serait prêt à racheter le club détenu depuis 2016 par Frank McCourt. Mais ce dossier de rachat de l’OM a pris de l’ampleur depuis l’annonce de l’ancien président du RCT Mourad Boudjellal vendredi dans l’émission les Grandes Gueules : « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt. »

Aucun lien entre Al Walid Bin Talal et Boudjellal