Mercato - OM : Rachat, McCourt…Daniel Riolo dénonce la stratégie de Boudjellal !

Publié le 30 juin 2020 à 7h30 par D.M.

Interrogé sur le projet de rachat évoqué par Mourad Boudjellal, Daniel Riolo estime que cela sert avant tout à mettre la pression sur la direction actuelle.

« Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt » déclarait ce vendredi Mourad Boudjellal. Depuis l’ancien président du RCT enchaîne les sortes médiatiques afin de préciser les contours de son projet. Pour le journaliste Daniel Riolo, cela est un moyen de mettre la pression sur Frank McCourt qui détient le club depuis 2016 et d'obtenir le soutien des supporters marseillais.

« J’y vais médiatiquement pour que le peuple marseillais qui en a marre de la direction actuelle se mobilise avec l’envie que cela se fasse »