Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vladimir Poutine à l'origine d'un coup de tonnerre à l'OM ?

Publié le 29 juin 2020 à 22h15 par B.C.

Alors que le projet porté par Mourad Boudjellal fait actuellement beaucoup parler, un autre homme aurait formulé une proposition à Frank McCourt, sur demande de Vladimir Poutine.

Plus que jamais, l'avenir de l'Olympique de Marseille est incertain. Si Jacques-Henri Eyraud a affirmé ce samedi que le club phocéen n'était pas à vendre, Mourad Boudjellal a haussé le ton ce lundi sur RMC en assurant que le projet de rachat qu'il portait aux côtés d'un groupe d'investisseurs du Moyen-Orient était sérieux, et qu'une offre sera prochainement formulée à Frank McCourt. L'ancien patron du Rugby Club Toulonais en a également profité pour avouer que d'autres candidats étaient positionnés pour le rachat de l'OM. « Je peux vous dire que je suis informé d'une offre sure, quelqu'un qui veut (l'OM, ndlr) absolument. Et une autre offre un peu à l'état embryonnaire, mais qui est en train de bien grandir », a-t-il indiqué.

« Un oligarque russe a fait une offre sur proposition et insistance de Poutine »