Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie saoudite, Ajroudi... Faites-vous confiance au projet de Boudjellal ?

Publié le 30 juin 2020 à 8h00 par B.C.

Depuis vendredi, le projet porté par Mourad Boudjellal pour le rachat de l'OM fait beaucoup réagir. Si celui-ci enthousiaste déjà les supporters phocéens, plusieurs zones d'ombre restent à éclaircir.

C'est un projet qui pourrait marquer l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ce vendredi, Mourad Boudjellal a révélé au grand jour son implication dans un projet pour racheter l'OM avec des investisseurs venus du Moyen-Orient. « J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM », a indiqué l'ancien président du Rugby Club Toulonais, désireux de se lancer aujourd'hui dans le football. Des propos qui ont rapidement enflammé les supporters de l'OM, conscients que leur club est en proie à des problèmes financiers.

Un projet qui fait autant rêver que douter